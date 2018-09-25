В СНГ заявили о планах ИГИЛ создать опорный пункт в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) пытается создать на территории Центральной Азии свой опорный пункт и активизировать "спящие ячейки".

Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков в ходе открывшегося во вторник второго этапа учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018", передает РИА Новости.

"По результатам анализа складывающейся оперативной обстановки было принято решение при разработке сценарной линии совместных антитеррористических учений сделать содержательные акценты на тех узловых проблемах, которые по согласованию с партнерами представляют реальную угрозу безопасности не только Кыргызской Республики, но и Центрально-Азиатского региона в целом", - сказал Новиков на открытии сбора руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимого в рамках учений.

По его словам, к числу таких проблем относятся "попытки со стороны международной террористической организации ИГ создать на территории региона новый опорный центр так называемого "халифата", сформировать и активизировать уже созданные "спящие джамааты".