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Автомат в руках члена незаконного вооруженного формирования

В СНГ заявили о планах ИГИЛ создать опорный пункт в Центральной Азии

© Sputnik / Валерий Мельников
В мире
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Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков отметил угрозу попыток ИГ активизировать уже созданные "спящие джамааты".

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) пытается создать на территории Центральной Азии свой опорный пункт и активизировать "спящие ячейки".

Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков в ходе открывшегося во вторник второго этапа учений "Иссык-Куль - Антитеррор-2018", передает РИА Новости.

Представители движения Талибан
AP/ str/Haider Shah
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"По результатам анализа складывающейся оперативной обстановки было принято решение при разработке сценарной линии совместных антитеррористических учений сделать содержательные акценты на тех узловых проблемах, которые по согласованию с партнерами представляют реальную угрозу безопасности не только Кыргызской Республики, но и Центрально-Азиатского региона в целом", - сказал Новиков на открытии сбора руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимого в рамках учений.

По его словам, к числу таких проблем относятся "попытки со стороны международной террористической организации ИГ создать на территории региона новый опорный центр так называемого "халифата", сформировать и активизировать уже созданные "спящие джамааты".




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