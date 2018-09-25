Дороги не будет: Ашхабад крайне удивлен остановкой ж/д проекта ТАТ Душанбе

Душанбе отложил строительство дороги через север Афганистана в Туркменистан, Ашхабад высказал свое недовольство.

ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Туркменистана выразило Таджикистану свое "непонимание" в связи с заявлением таджикского посла в Узбекистане Имоми Содика Ашурбойзоды о приостановке строительства железной дороги Туркменистан - Афганистан - Таджикистан (ТАТ).

"Улучшение отношений с Узбекистаном заставило Душанбе "отложить до лучших времен" идею железной дороги из Туркменистана до Таджикистана через север Афганистана", - заявил Ашурбойзода в интервью газете "Коммерсант".

"Комментарии туркменской стороны по вышеназванному заявлению таджикского дипломата в официальном порядке доведены до МИД Таджикистана", - говорится в сообщении туркменского ведомства.

Напомним, 2 сентября водители грузовых фур из Таджикистана больше недели как застряли на туркменско-иранской границе, пишет Sputnik Таджикистан.

Минтранс Таджикистана рекомендовал водителям добираться до Таджикистана альтернативными путями. Предлагалось проехать через границу Ирана и Азербайджана, а оттуда добраться до Таджикистана через территории России, Казахстана и Узбекистана.

Власти Туркменистана рассказали о причинах задержки на границе таджикских фур, отмечая, что это было сделано "из соображений безопасности".

Трехсторонние переговоры по созданию трансафганского коридора ТАТ и подписание Меморандума по проекту строительства дороги президентами Туркменистана, Афганистана и Таджикистана состоялись 20 марта 2013 года в Ашхабаде.

В ноябре 2016 года Туркменистан завершил возведение своего участка дороги, доведя ее до границы с Афганистаном (Атамурад - Имамназар - Акина, 88 километров).

Этот международный транспортный коридор является стратегически важным, в особенности для Таджикистана и Афганистана, которые часто сталкиваются с железнодорожной блокадой из-за отсутствия альтернативы.

С инициативой реализации проекта ТАТ выступил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Стороны уверены, что железная дорога Туркменистан - Афганистан - Таджикистан призвана стать важным звеном в международных транспортных перевозках между государствами Центральной Азии.

По данным Минтранса Таджикистана, таджикский участок дороги пройдет через станции Руми - Колхозабад - Нижний Пяндж и соединится с афганским городом Кундузом, общая протяженность ветки составит 50 километров.