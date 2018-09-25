17:06 25 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Женщина на остановке общественного транспорта в Москве.

Госдума утвердила наказание за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
Получить короткую ссылку
26 0 0

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ, также сообщается в тексте документа.

Трансляция обращения В. Путина к гражданам России
© Sputnik / Виталий Аньков
"Отнеситесь с пониманием": что Путин предложил пенсионерам
В пояснительной записке к проекту отмечается, что он направлен на достижение целевых показателей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ, в том числе на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

Ко второму чтению к президентскому проекту поступили три поправки, все они были отклонены.

На заседании рабочей группы Госдумы, созданной для доработки законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после принятия пенсионного пакета законов "рабочая группа продолжит заниматься совершенствованием пенсионного законодательства и изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от наших граждан, с тем, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат".

Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В России пообещали защитить предпенсионеров
Напомним, президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. Он предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен составлять 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность, заявил российский лидер. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Неделя моды в Милане
Готовь платье зимой: весенне-летние коллекции на Неделе моды в Милане
Тонны мертвой рыбы выбросило на берег реки в Турции
Страшный мор: берега реки в Турции усеяны мертвой рыбой
Шнобелевская премия
Слюна как чистящее средство: открытия обладателей Шнобелевской премии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054