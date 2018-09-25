Вкусные и убийственные: почему глазированные сырки опасны для здоровья

На прилавках магазинов в России эксперты не обнаружили ни одного продукта, который бы был полезен и не опасен для здоровья.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Эксперты проверили качество и безопасность глазированных сырков, продающихся в России.

Результаты проверок опубликованы на сайте экспертного центра Росконтроль.

В результате выяснилось, что в излюбленном продукте для перекуса обнаружены плесень и дрожжи, причем у некоторых производителей их количество превышает максимально допустимые значения в 140–150 раз.

Кроме того, во всех сырках выявлено использование консервантов, растительных жиров, крахмала вместо компонентов, указанных на упаковке. По закону, продукт с добавлением консервантов должен называться не "творожным сырком", а "творожным продуктом".

Эксперты отметили, что все проверенные образцы находятся в черном списке, поэтому ни один сырок на российском рынке к покупке не рекомендуется. "Не покупайте это детям!", - резюмировали в Росконтроле.