ЕС инвестирует в Центральную Азию на долгосрочную перспективу

Глава отдела Европейской внешнеполитической службы по России заявил, что Евросоюз хотел бы поддержать развитие региона, для стабильности, поскольку, это новый рынок.

ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. ЕС верит в перспективы развития Центральной Азии и намерен инвестировать в этот регион на долгосрочную перспективу, заявил глава отдела Европейской внешнеполитической службы по России, "Восточному партнерству" и Центральной Азии Люк Девинь.

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На прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала стратегию ЕС по развитию сопряжения Европы и Азии, предложив инициативы для укрепления связей между регионами через совместимые транспортные, энергетические и цифровые сети. В стратегии указывается, что в ближайшие десятилетия Азии потребуется более 1,3 триллиона евро в год инвестиций в инфраструктуру для поддержания нынешних темпов роста и адаптации к изменению климата.

"Мы верим в долгосрочную перспективу региона", - заявил Девинь на круглом столе в Европейском институте азиатских исследований, посвященном реформам в Узбекистане и сотрудничеству в Центральной Азии.

Он добавил, что ЕС инвестирует в регион тоже "на долгосрочную перспективу", пишет РИА Новости.

"Вы знаете, что мы провели переговоры о соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном в 2015 году, мы ведем эту работу с Кыргызстаном и Азербайджаном, и мы очень рады, что скоро начнем переговоры с Узбекистаном", - перечислил Девинь.

По его словам, ЕС действует, исходя из "целей устойчивости в плане окружающей среды, а также налоговой политики", потому что хочет видеть не "чрезмерно обремененные долгами страны", а "видеть социальную стабильность", "международные стандарты и транспарантные процедуры".

Он также заявил, что Евросоюз хотел бы поддержать развитие региона, "очевидным образом для стабильности, потому что, будем честны, это для нас новый рынок".

"Мы увеличиваем инвестирование в регионе посредством нашей помощи, мы хотим развивать сопряжение не только через инфраструктурные проекты, но и через правила, через людей, чтобы регион мог пользоваться, например, такой (образовательной) программой как Erasmus", - добавил он.

Согласно разработанной стратегии, ЕС намерен развивать связи с Азией через приоритетные транспортные коридоры, энергетическое сотрудничество и цифровые сети, партнерства на основе согласованных правил и стандартов, позволяющих лучше управлять потоками товаров, капиталов и услуг, а также через повышение эффективности использования финансовых ресурсов для инвестиций.