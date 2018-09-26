ЕС инвестирует в Центральную Азию на долгосрочную перспективу

ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. ЕС верит в перспективы развития Центральной Азии и намерен инвестировать в этот регион на долгосрочную перспективу, заявил глава отдела Европейской внешнеполитической службы по России, "Восточному партнерству" и Центральной Азии Люк Девинь.
"Мы верим в долгосрочную перспективу региона", - заявил Девинь на круглом столе в Европейском институте азиатских исследований, посвященном реформам в Узбекистане и сотрудничеству в Центральной Азии.
Он добавил, что ЕС инвестирует в регион тоже "на долгосрочную перспективу", пишет РИА Новости.
По его словам, ЕС действует, исходя из "целей устойчивости в плане окружающей среды, а также налоговой политики", потому что хочет видеть не "чрезмерно обремененные долгами страны", а "видеть социальную стабильность", "международные стандарты и транспарантные процедуры".
Он также заявил, что Евросоюз хотел бы поддержать развитие региона, "очевидным образом для стабильности, потому что, будем честны, это для нас новый рынок".
Согласно разработанной стратегии, ЕС намерен развивать связи с Азией через приоритетные транспортные коридоры, энергетическое сотрудничество и цифровые сети, партнерства на основе согласованных правил и стандартов, позволяющих лучше управлять потоками товаров, капиталов и услуг, а также через повышение эффективности использования финансовых ресурсов для инвестиций.