11:26 26 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Объемный логотип евро

ЕС инвестирует в Центральную Азию на долгосрочную перспективу

© AP Photo / BERND KAMMERER
В мире
Получить короткую ссылку
10710

Глава отдела Европейской внешнеполитической службы по России заявил, что Евросоюз хотел бы поддержать развитие региона, для стабильности, поскольку, это новый рынок.

ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. ЕС верит в перспективы развития Центральной Азии и намерен инвестировать в этот регион на долгосрочную перспективу, заявил глава отдела Европейской внешнеполитической службы по России, "Восточному партнерству" и Центральной Азии Люк Девинь.

Солнечная электростанция
© Sputnik / Александр Кряжев
Индийская компания может построить солнечные электростанции в Узбекистане
На прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала стратегию ЕС по развитию сопряжения Европы и Азии, предложив инициативы для укрепления связей между регионами через совместимые транспортные, энергетические и цифровые сети. В стратегии указывается, что в ближайшие десятилетия Азии потребуется более 1,3 триллиона евро в год инвестиций в инфраструктуру для поддержания нынешних темпов роста и адаптации к изменению климата.

"Мы верим в долгосрочную перспективу региона", - заявил Девинь на круглом столе в Европейском институте азиатских исследований, посвященном реформам в Узбекистане и сотрудничеству в Центральной Азии.

Он добавил, что ЕС инвестирует в регион тоже "на долгосрочную перспективу", пишет РИА Новости.

Узбекско-корейский текстильный технопарк
Пресс-служба Узбекенгилсаноат
Три вещи, которые сделают Узбекистан инновационной державой
"Вы знаете, что мы провели переговоры о соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном в 2015 году, мы ведем эту работу с Кыргызстаном и Азербайджаном, и мы очень рады, что скоро начнем переговоры с Узбекистаном", - перечислил Девинь.

По его словам, ЕС действует, исходя из "целей устойчивости в плане окружающей среды, а также налоговой политики", потому что хочет видеть не "чрезмерно обремененные долгами страны", а "видеть социальную стабильность", "международные стандарты и транспарантные процедуры".

Он также заявил, что Евросоюз хотел бы поддержать развитие региона, "очевидным образом для стабильности, потому что, будем честны, это для нас новый рынок".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев раскритиковал процесс привлечения иностранных инвестиций
"Мы увеличиваем инвестирование в регионе посредством нашей помощи, мы хотим развивать сопряжение не только через инфраструктурные проекты, но и через правила, через людей, чтобы регион мог пользоваться, например, такой (образовательной) программой как Erasmus", - добавил он.

Согласно разработанной стратегии, ЕС намерен развивать связи с Азией через приоритетные транспортные коридоры, энергетическое сотрудничество и цифровые сети, партнерства на основе согласованных правил и стандартов, позволяющих лучше управлять потоками товаров, капиталов и услуг, а также через повышение эффективности использования финансовых ресурсов для инвестиций.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • 3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
    Смертельное оружие

    Самая масштабная в регионе выставка оборонной промышленности ADEX 2018 стартовала в Баку. В течение трех дней здесь будут демонстрироваться новейшие достижения оборонпрома мира

  • Табло курса обмена валют и аптеки
    Будет ли девальвация рубля

    Стоит ли ожидать резких скачков курса и будет ли эпидемия "валютного гриппа", выяснял колумнист Sputnik

  • Ученые из США и Венгрии исследуют дендрафлору Абхазии
    Все в сад

    Ученыхе из Венгрии и США исследуют субтропические леса Абхазии: здесь много редких видов в единичном экземпляре

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Неделя моды в Милане
Готовь платье зимой: весенне-летние коллекции на Неделе моды в Милане
Передайте пожалуйста за проезд: Как ездят в Бангладеш
После такого видео даже метро в час-пик покажется раем
Шнобелевская премия
Слюна как чистящее средство: открытия обладателей Шнобелевской премии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054