Делегация из Украины угрожала представителю Крыма в ООН

ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Российским правозащитникам, представляющим интересы Крыма на площадке 39-й сессии Совета по правам человека ООН, поступили угрозы от украинской делегации.
Об это рассказал заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов, пишет РИА Новости.
"Украинские представители были не готовы к нашим выступлениям по крымским санкциям и крымско-татарскому вопросу в самой Украине. Они просто растерялись и даже не воспользовались правом реплики, чтобы хоть что-то нам возразить. Единственный нехороший момент случился уже после заседания. Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчуку угрозу, сказав, что они его "достанут", после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем", - сказал Молохов.
"Это, с одной стороны, оставило определенный осадок, а, с другой стороны, значит, мы своими выступлениями задели их за живое. Наши выступления имели очень большой резонанс. Крымской проблематикой заинтересовались иностранные журналисты. Мы уверены, что нужно чаще ездить на подобные площадки и доносить правду о крымских процессах до мировой общественности", - сказал Молохов.