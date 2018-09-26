Делегация из Украины угрожала представителю Крыма в ООН

ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Российским правозащитникам, представляющим интересы Крыма на площадке 39-й сессии Совета по правам человека ООН, поступили угрозы от украинской делегации.

Об это рассказал заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов, пишет РИА Новости.

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Молохов выступил на площадке ООН во вторник с докладом, в котором уделил внимание "крымским санкциям" со стороны США, ЕС и Украины, а второй правозащитник Сергей Пинчук призвал страны-участницы ООН оказать серьезное давление на Украину, где происходит ущемление прав крымских татар.

"Украинские представители были не готовы к нашим выступлениям по крымским санкциям и крымско-татарскому вопросу в самой Украине. Они просто растерялись и даже не воспользовались правом реплики, чтобы хоть что-то нам возразить. Единственный нехороший момент случился уже после заседания. Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчуку угрозу, сказав, что они его "достанут", после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем", - сказал Молохов.

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По его словам, инцидент произошел на глазах у многочисленных свидетелей.

"Это, с одной стороны, оставило определенный осадок, а, с другой стороны, значит, мы своими выступлениями задели их за живое. Наши выступления имели очень большой резонанс. Крымской проблематикой заинтересовались иностранные журналисты. Мы уверены, что нужно чаще ездить на подобные площадки и доносить правду о крымских процессах до мировой общественности", - сказал Молохов.