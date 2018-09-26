"Искандер-М" уничтожил базовый лагерь "террористов" в Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" выполнил пуск баллистической ракеты по базовому лагерю "террористов" в ходе учений "Иссык-Куль – Антитеррор-2018".
Там отметили, что перед нанесением ракетного удара была проведена разведка боем при поддержке вертолетов армейской авиации Ми-24, которые нанесли огневое поражение скоплениям боевиков в районе проведения контртеррористической операции, сообщает Минобороны России.
Кроме того, для выявления возможных маршрутов выдвижения резервов противника было принято решение десантировать группу спецназначения парашютным способом.
По легенде учений, крупные террористические формирования осуществляют переход государственной границы Кыргызстана для силового изменения конституционного строя в стране, переноса террористической активности в регион, находящийся на стыке Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, и создания нового опорного центра ИГ (запрещенная в России террористическая организация) на территории Кыргызстана.
Согласно плану проведения учений, в третьем этапе принимают участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-24, реактивные системы залпового огня "Град", оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", артиллерийские комплексы "Мста-Б", беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", а также различные виды бронетанковой техники. Всего в учениях задействовано около двух тысяч военнослужащих России и Кыргызстана и почти 400 единиц техники.