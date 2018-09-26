Госдума РФ приняла президентские поправки к проекту о пенсионных изменениях

Поправки были приняты единогласно - за них проголосовали 385 депутатов, всего глава России внес 9 поправок.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Госдума РФ на пленарном заседании приняла поправки президента России Владимира Путина, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве, сообщает РИА Новости.

Поправки были приняты единогласно - за них проголосовали 385 депутатов.

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Ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике также поддержал поправки президента и рекомендовал его поправки к принятию во втором чтении проекта. Как уточнил глава комитета Ярослав Нилов, всего президентом было внесено 9 поправок.

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Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.