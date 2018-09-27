Бобёр оставил без света 1,5 тысячи жителей на Алтае

Зверек прогрыз дерево, которое потом свалил на линию электропередач, из-за этого жители района перестали получать электроснабжение.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Бобёр на Алтае нарушил энергоснабжение полутора тысяч человек.

Проблему устранили сотрудники филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу "Россети").

Зверь свалил подгрызенное им же дерево на линию электропередачи (ЛЭП) 10 киловольт из-за пределов её охранной зоны.

Животное нарушило энергоснабжение полутора тысяч человек, передает пресс-служба компании.

За два часа была установлена причина технологического нарушения и устранены последствия действий животного. Свет вернулся в дома жителей.