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Американский истребитель F-35B

Крушение новейшего американского истребителя F-35B появилось в соцсетях

© Фото : Dane Wiedman
В мире
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Пилот "благополучно катапультировался" и сейчас его осматривают врачи. Инцидент стал первым случаем крушения этого самолета. Стоимость самолёта - свыше 100 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Истребитель пятого поколения F-35B разбился в штате Южная Каролина.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS, это первый случай крушения этого самолета.

Стоимость самолета такого типа - свыше 100 миллионов долларов.

"Примерно в 11.45 утра (18.45 мск) поступило сообщение об авиакатастрофе возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в (районе) Грейс-Хилл. Военные подтвердили, что это был военный самолет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пилот "благополучно катапультировался" и сейчас его осматривают врачи.

В пресс-службе корпуса морской пехоты США подтвердили, что разбившийся самолет принадлежал им (самолеты F-35B создавались и поступают на вооружение корпуса морской пехоты).

Позже видеозапись с места крушения новейшего истребителя появилась в социальных сетях.

Запись была опубликована в Twitter-аккаунте Breaking Aviation News, специализирующемся на авиационной тематике.

Съемка велась с противоположного берега водоема, у которого произошел инцидент. Над землей поднимаются черные клубы дыма, в комментарии к видеозаписи утверждается, что сцена записана час спустя после катастрофы.




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