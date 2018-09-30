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Мужчина проходит мимо билборда с предвыборной кампанией за европейскую Македонию

Македонию могут назвать по-другому: в стране проходит референдум

© AFP 2018 / ROBERT ATANASOVSKI
В мире
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В стране стартовал референдум о переименовании страны.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Македонии началось голосование на консультативном референдуме о переименовании страны, сообщает РИА Новости.

На референдуме граждане Республики Македония должны решить, поддерживают ли они изменение ее названия на Республика Северная Македония. Изменение откроет путь для вступления Македонии в НАТО и ЕС, позволив положить конец многолетнему конфликту с соседней Грецией.

"Правительство Греции 17 июня подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения", - говорится в сообщении Государственной избирательной комиссии республики.

Точное число граждан, обладающих правом голоса, — 1 806 336 человек.

Вопрос для референдума сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

Первые данные ожидаются вечером в воскресенье, официальные предварительные результаты избирком обязан огласить в течение 24 часов после закрытия участков, а окончательные — в 15-дневный срок.




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