Слишком свободна: красавицу в Ираке застрелили за откровенные фото в Instagram

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Известную модель, победительницу конкурса "Мисс Багдад-2015" Тару Фарес застрелили в столице Ирака.

Ее нашли в своей спортивной машине с пулевыми ранениями в голову и грудь, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

МВД Ирака объявило о начале расследования убийства 30-летней модели.

Фарес завоевала титул "Мисс Ирака" в 2015 году, когда в стране впервые за долгие годы прошел этот конкурс. После этого она уехала в Европу, но потом снова вернулась в Ирак.

Тысячи подписчиков следили за ее жизнью через социальные сети, где бывшая "Мисс Ирака" не боялась выкладывать смелые для консервативного иракского общества снимки.