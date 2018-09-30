Слишком свободна: красавицу в Ираке застрелили за откровенные фото в Instagram

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Известную модель, победительницу конкурса "Мисс Багдад-2015" Тару Фарес застрелили в столице Ирака.
Ее нашли в своей спортивной машине с пулевыми ранениями в голову и грудь, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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МВД Ирака объявило о начале расследования убийства 30-летней модели.
Фарес завоевала титул "Мисс Ирака" в 2015 году, когда в стране впервые за долгие годы прошел этот конкурс. После этого она уехала в Европу, но потом снова вернулась в Ирак.
Тысячи подписчиков следили за ее жизнью через социальные сети, где бывшая "Мисс Ирака" не боялась выкладывать смелые для консервативного иракского общества снимки.