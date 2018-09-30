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Мисс Багдад — 2015 Тара Фарес

Слишком свободна: красавицу в Ираке застрелили за откровенные фото в Instagram

© Instagram / its.tarafares
В мире
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Обладательницу титула "Мисс Ирак-2015" зверски убили в Багдаде.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Известную модель, победительницу конкурса "Мисс Багдад-2015" Тару Фарес застрелили в столице Ирака.

Ее нашли в своей спортивной машине с пулевыми ранениями в голову и грудь, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Some TARA 🏹 PhotoGhapher @tattooedsuperman #tarafares🕊

Публикация от Tara Fares | تاره فارس (@its.tarafares)

МВД Ирака объявило о начале расследования убийства 30-летней модели.

Фарес завоевала титул "Мисс Ирака" в 2015 году, когда в стране впервые за долгие годы прошел этот конкурс. После этого она уехала в Европу, но потом снова вернулась в Ирак.

Тысячи подписчиков следили за ее жизнью через социальные сети, где бывшая "Мисс Ирака" не боялась выкладывать смелые для консервативного иракского общества снимки.




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