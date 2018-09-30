Россия вам не Гондурас: Клинцевич ответил США на угрозы морской блокады

В России прокомментировали заявления министра внутренних дел США о возможной блокаде РФ с целью не допустить контроль над поставками энергоресурсов на Ближний Восток. В Москве дали понять, что не потерпят такого давления со стороны Вашингтона.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Российский сенатор, член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич резко отреагировал на заявления главы МВД США о возможной морской блокаде РФ. По словам политика, это может привести к грандиозному международному скандалу, который навредит и самим американцам.

Ранее министр внутренних дел США Райан Зинке не исключил, что Вашингтон при необходимости может организовать морскую блокаду России, помешав таким образом поставкам ее энергоносителей на ближний Восток.

"Россия, извините, не Гондурас, с этим нельзя не считаться. Попытка блокировки наших кораблей при сильном российском ВМФ чревата большим скандалом, который не нужен ни США, ни, разумеется, России", — заявил Клинцевич в интервью РИА Новости.

По его мнению, США пытаются начать переговоры с Россией по поставкам энергоносителей в этот регион, но используют элемент давления на Москву.

"Но подобные заявления, попытки надавить на Россию ничем хорошим закончиться не могут, в Вашингтоне должны это четко понимать", — заявил сенатор.

В свою очередь зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков считает подобные голословные заявления нарушением всех принятых международных норм. Он подчеркнул, что такие выпады напоминают период холодной войны.

Его коллега из комитета по энергетике Михаил Шеремет и вовсе удивлен, что о таких вопросах в глобальном масштабе да еще с такими резкими выпадами против США выступает глава МВД Соединенных Штатов. Российский парламентарий предложил ему вспомнить историю, заметив, что Россия не та страна, которую можно заблокировать и растоптать. Никогда не нападая первой, она всегда умела защитить свои интересы, заключил депутат.