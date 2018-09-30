Усманов: санкции — не лучшая мера воспитания бизнесменов и государств

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что санкции против бизнесменов мешают бизнесу в целом и вредят людям, совершенно не связанным с политикой, приводит слова бизнесмена агенство "ПРАЙМ".
"Я не думаю, что санкции — это лучшая форма воспитания, тем более, бизнесменов, которые, зачастую, вообще не имеют отношения к тем или иным политическим процессам. При чем здесь добросовестно исполняющий обязанности акционера или руководителя государственной корпорации человек. Накажите организацию, при чем здесь человек? ", — сказал Усманов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".
Он добавил, что зачастую акционером компании оказывается государство.
"А вот воспитывать государство санкциями — это не метод для сегодняшнего мира, в котором больше надо думать о том, как консолидировать усилия по борьбе с очень серьезными вызовами, которые человек получает в XXI веке", — подчеркнул бизнесмен.
Кроме того, миллиардер рассказал, что выудило его перевести компанию USM Holdings под российскую юрисдикцию. По его словам, такие меры были вызваны недружественным отношением к российским эмитентам.
"Потому что абсолютно недружественное отношение к российским эмитентам. Начиная от биржевых комитетов и кончая так называемыми оценками… про какое-то панамское досье ("офшорный" скандал по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca - ред.) придумали, когда у меня никогда в жизни не было никаких панамских компаний. Видно, что это организованная кампания", — приводит слова Усманова агенство "ПРАЙМ" со ссылкой на интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Все основные активы группы USM будут переданы вновь созданному ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ".
Кроме того, в интервью телеканалу Усманов не исключил вероятность возвращения компании "Мегафон" на зарубежную биржу.
Говоря о себе и своем бизнесе, миллиардер заметил, что зависит только от двух людей — "от своего президента и от своей жены".
Алишер Усманов — один из богатейших людей России. Бизнесмен принимает активное участие и в проектах на своей исторической родине, в Узбекистане. К примеру, он принимает участие в реализации проекта по созданию в Бухаре уникального современного туристического комплекса "Кадимий Бухоро". Кроме того, Усманов направил 20 миллионов долларов на развитие и укрепление материально-технической базы ташкентского футбольного клуба "Пахтакор". В частности, в будущем команда должна обзавестись новой ареной. Стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов."вложит, сколько сможет".
Девятого сентября Алишер Усманов отпраздновал свое 65-летие. Почетные награды бизнесмену вручили сразу два президента - российский лидер Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.