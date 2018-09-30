Усманов: санкции — не лучшая мера воспитания бизнесменов и государств

Миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов дал интервью российскому телеканалу, в котором высказал свое отношение к экономическим санкциям, а также раскрыл детали перевода своих активов под юрисдикцию РФ.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что санкции против бизнесменов мешают бизнесу в целом и вредят людям, совершенно не связанным с политикой, приводит слова бизнесмена агенство "ПРАЙМ".

"Я не думаю, что санкции — это лучшая форма воспитания, тем более, бизнесменов, которые, зачастую, вообще не имеют отношения к тем или иным политическим процессам. При чем здесь добросовестно исполняющий обязанности акционера или руководителя государственной корпорации человек. Накажите организацию, при чем здесь человек? ", — сказал Усманов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".

Он добавил, что зачастую акционером компании оказывается государство.

"А вот воспитывать государство санкциями — это не метод для сегодняшнего мира, в котором больше надо думать о том, как консолидировать усилия по борьбе с очень серьезными вызовами, которые человек получает в XXI веке", — подчеркнул бизнесмен.

Кроме того, миллиардер рассказал, что выудило его перевести компанию USM Holdings под российскую юрисдикцию. По его словам, такие меры были вызваны недружественным отношением к российским эмитентам.

"Потому что абсолютно недружественное отношение к российским эмитентам. Начиная от биржевых комитетов и кончая так называемыми оценками… про какое-то панамское досье ("офшорный" скандал по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca - ред.) придумали, когда у меня никогда в жизни не было никаких панамских компаний. Видно, что это организованная кампания", — приводит слова Усманова агенство "ПРАЙМ" со ссылкой на интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

© Sputnik / Алексей Никольский Миллиардер Алишер Усманов празднует 65-летие

Редакция напомнила, что кипрская холдинговая компания USM Holdings, косвенно владеющая контрольными пакетами акций "Металлоинвеста", "Мегафона" и другими активами, и ее бенефициары завершают процесс деофшоризации активов и перевода их в российскую юрисдикцию, сообщала USM в июле.

Все основные активы группы USM будут переданы вновь созданному ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ".

Кроме того, в интервью телеканалу Усманов не исключил вероятность возвращения компании "Мегафон" на зарубежную биржу.

Говоря о себе и своем бизнесе, миллиардер заметил, что зависит только от двух людей — "от своего президента и от своей жены".

Алишер Усманов — один из богатейших людей России. Бизнесмен принимает активное участие и в проектах на своей исторической родине, в Узбекистане. К примеру, он принимает участие в реализации проекта по созданию в Бухаре уникального современного туристического комплекса "Кадимий Бухоро". Кроме того, Усманов направил 20 миллионов долларов на развитие и укрепление материально-технической базы ташкентского футбольного клуба "Пахтакор". В частности, в будущем команда должна обзавестись новой ареной. Стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов.

В одном из интервью миллиардер признался, что при любой возможности старается помочь своей исторической родине, отметив, что произошедшие в стране изменения позволяют активно и без опасений вкладываться в экономику Узбекистана. Усманов отказался назвать точную сумму инвестиций, но заметил, что "вложит, сколько сможет"

Девятого сентября Алишер Усманов отпраздновал свое 65-летие. Почетные награды бизнесмену вручили сразу два президента - российский лидер Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.