"Я не из тех, кто берет, не заплатив": Усманов рассказал об олигархах в России

Миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов дал интервью российскому телеканалу в котором рассказал о своем отношении к понятию "олигарх", а также о том, к какой категории предпринимателей относит себя.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что не относит себя к олигархам, так как главным критерием отнесения к олигархии считается факт получения бизнеса от властей.

"Я слово "олигарх" вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать — "фаворит королевы". Олигарх — это человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился", — объяснил предприниматель.

При этом имя того самого последнего олигарха, который сегодня остался в России, Усманов называть не стал.

"Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит — до сих пор катится. Он олигарх. И он про себя это знает", — сказал бизнесмен.

Комментируя санкции, которые водятся в отношении России, Усманов отметил, что "санкции против бизнесменов мешают бизнесу в целом и вредят людям, совершенно не связанным с политикой".

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По данным Forbes, состояние Алишера Усманова оценивает в 12,5 миллиарда долларов. Бизнесмен занимает 10 строчку богатейших предпринимателей России.

Бизнесмен принимает активное участие и в проектах на своей исторической родине, в Узбекистане. К примеру, он принимает участие в реализации проекта по созданию в Бухаре уникального современного туристического комплекса "Кадимий Бухоро". Кроме того, Усманов направил 20 миллионов долларов на развитие и укрепление материально-технической базы ташкентского футбольного клуба "Пахтакор". В частности, в будущем команда должна обзавестись новой ареной. Стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов.

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Девятого сентября Алишер Усманов отпраздновал свое 65-летие. Почетные награды бизнесмену вручили сразу два президента - российский лидер Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.