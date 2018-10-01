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Разрушения после землетрясения и цунами в Индонезии

Индонезия оправляется после землетрясения: число жертв превысило 1200

© AFP 2018 / OLA GONDRONK
В мире
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Ранее правительство Индонезии объявило о выделении более 37 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Число погибших в результате землетрясений и последовавшего за ними цунами в Индонезии превысило 1,2 тысячи человек.

Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на власти страны.

Сотни погибших: кадры разрушительного землетрясение в Индонезии

Ранее сообщалось о 832 погибших.

Указывается, что около 16,7 тысячи человек покинули свои дома из-за землетрясений и около 2,4 миллиона понадобится гуманитарная помощь.

Ранее правительство Индонезии объявило о выделении более 37 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим.

Поддержку Индонезии уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов. Также Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила стране 1,5 миллиона евро.

Более 37 млн долларов получат пострадавшие от землетрясения в Индонезии >>>

Напомним, утром в минувшую пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе были зафиксированы одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.




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