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Французский шансонье Шарль Азнавур скончался на 95 году жизни

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Знаменитый французский исполнитель армянского происхождения умер в ночь на 1 октября. Причина смерти пока не раскрывается.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Известный певец, композитор и поэт Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет.

Как сообщает AFP, он скончался в своем доме на юге Франции в ночь с 30 сентября на 1 октября.

Несколько дней назад он вернулся из тура по Японии, а в конце октября планировал отправиться в новые гастроли.

В мае певца госпитализировали из-за перелома плеча, однако уже через несколько дней он покинул больницу.

Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Сыграл 80 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.




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