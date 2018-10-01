Шарль Азнавур мечтал снова спеть в Узбекистане - не сбылось

В мае этого года Шарля Азнавура ждали с гастролями в Ташкенте, однако певец упал и серьезно повредил левую руку. Из-за травмы поездку пришлось отложить.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Минувшей весной сообщалось о проблемах со здоровьем Азнавура.

Исполнителя ждали с концертами в Узбекистане, Петербурге и Японии, но их пришлось отменить. В сентябре он все же отправился в Страну восходящего солнца и спел для почитателей его таланта. Однако сил для гастролей в Узбекистан уже не хватило.

Исполнитель скончался в своем доме на юге Франции в ночь с 30 сентября на 1 октября в возрасте 94 лет.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Французский шансонье Шарль Азнавур скончался на 95 году жизни

Но вернёмся в 2005 год. Тогда легендарный певец, кумир миллионов принял участие в международном музыкальном фестивале "Шарк тароналари" в Самарканде.

Тогда Шарль Азнавур признался, что сбылась мечта его детства побывать в этом городе.

"О загадочной и неповторимой жемчужине Востока - Узбекистане и его легендарном городе прекрасном Самарканде я узнал в 12 лет из пьесы известного французского драматурга, которая называлась "Поедем в Самарканд", - сказал Азнавур.

Когда я читал ее, появилось желание увидеть этот древний город, признался композитор.

"Сегодня сбылась мечта детства - я в Самарканде. Мне посчастливилось также увидеть Бухару. С интересом и волнением познакомился с этой благодатной страной, осмотрел ваши древние города, которые воплотили в себе неповторимую природу, бессмертный дух, уникальное искусство и богатую культуру Востока, имеют почти трехтысячелетнюю историю и привлекают внимание всего мира", - отметил Шарль Азнавур.

Газета "Ноев ковчег" написала тогда, что армянская диаспора, живущая в Узбекистане, преподнесла певцу ценный подарок – картину местного художника, а также вышитый золотом узбекский национальный халат.

Ему также посвятили стихотворные строчки:

…Вот песня на французском языке,

И шансонье – знакомая фигура.

С армянским колоритом на лице…

Ну как прожить без

Шарля Азнавура!

Его улыбка, полная любви,

Живой мотив с божественною

вестью…

Ещё сто лет и здравствуй, и живи,

И пой свою особенную песню!