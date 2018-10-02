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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

В мире больше доверяют Путину, чем Трампу – результаты опроса

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Политике президента России Владимира Путина доверяют 30 процентов жителей ведущих стран мира. А наиболее высокие показатели в "рейтинге доверия" получила канцлер Германии Ангела Меркель. Она набрала 52% голосов респондентов.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин пользуется большим доверием мировой общественности, чем его американский коллега Дональд Трамп.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные американским исследовательским центром Pew Research Center в 25 странах.

Согласно данным опроса, российский президент пользуется доверием 30% респондентов. Вместе с тем отмечается, что его деятельности на мировой арене выражают поддержку более 81% россиян.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
© Ruptly .
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В свою очередь американскому президенту выразили свое доверие 27% респондентов. При этом 70% опрошенных заявили, что "не имеют доверия" по отношению к Трампу.

Наиболее высокие показатели в "рейтинге доверия" получила канцлер Германии Ангела Меркель. Она набрала 52% голосов респондентов. Вторую строчку занимает президент Франции Эммануэль Макрон с 46% голосов, на третьем месте - председатель КНР Си Цзиньпин, набравший 34% голосов опрошенных.

Опрос проводился с 20 мая по 12 августа 2018 года среди 26,112 респондентов из 25 стран мира.




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