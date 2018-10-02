Протухшее мясо и зловонные фрукты: чем удивит Музей отвратительной еды

В шведском городе Мальмё будут выставляться самые "неоднозначные" блюда со всего мира.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Музей отвратительной еды откроется в шведском городе Мальме 31 октября.

Об этом пишет газета Independent со ссылкой на создателя музея Сэмюэла Веста.

Посетители смогут увидеть самые странные и неоднозначные деликатесы со всего мира.

Например, протухшее мясо акулы, которое является деликатесом в Исландии, южно-азиатский зловонный фрукт дуриан, который в Сингапуре даже запрещено провозить в общественном транспорте. Кроме того, любители необычной кухни увидят шведскую консервированную квашенную сельдь, зажаренную морскую свинку из Перу, популярный на Сардинии сыр с личинками и гениталии быка.

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Экспонаты будут храниться в стеклянных колбах в целях сохранения запаха. Некоторые из «деликатесов» будут постоянно меняться, чтобы сохранить свой первозданный вид.

Объясняя идею открытия музей, Сэмюэл Вест отмечает, что посмотреть на отвратительные блюда будет не только забавно, но и поучительно.

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Издание отмечает, что музей отвратительной еды будет работать только 3 месяца - до конца января 2019 года. Цена билетов составит 185 шведских крон (20 долларов США).