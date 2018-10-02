Бородатая женщина из Казахстана: теперь меня узнают даже в Ташкенте

Старушка из Казахстана носит на своем лице 20-сантиметровую бороду и клянется, что ничуть об этом не жалеет. Благодаря ей ее узнают даже в соседнем Ташкенте, куда она частенько ездит.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Казахстане живет 70-летняя Мухтабар Тораева, у которой на лице вот уже 35 лет растет борода, и она ни разу ее не брила.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Sputnik / Жансая Тәуекелқызы Мухтабар сказала, что гордится своей бородой, которая сделала ее знаменитой

Такая отличительная особенность женщину никогда не смущала.

Как признается сама Мухтабар, она прожила с мужем полвека, и он всегда ею гордился, говорил, что такой жены нет ни у кого.

Женщина рассказала, что волосы на женском лице для нее не были чем-то из ряда вон выходящим, поскольку борода росла и у ее матери, и у бабушки по материнской линии, и у родной сестры.

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"У меня начала расти в 34-35 лет. К этому моменту я уже была замужем, родила сына и дочь. К волосам отнеслась нормально, их было немного. Прошло время, их стало больше. А затем и усы появились", — начала свой рассказ Мухтабар.

Тораева рассказала, что сегодня длина ее бороды составляет 15-16 сантиметров. В последнее время начали проблескивать седины.

"Я не подкрашиваю их. Соседка шутит, мол, когда волосы покрашу, надо и бороду заодно", — сказала она.

В завершении беседы Мухтабар сказала, что борода сделала ее знаменитой и теперь ее узнают даже в соседнем Ташкенте, куда она частенько ездит.

"В Ташкент меня узнают даже сотрудники пограничного контроля. Три года назад делала операцию на глаза, честно признаюсь, боялась, что ослепну. Слава Аллаху, все прошло удачно. Ташкентский врач принял меня как свою родную маму. На границе у меня всегда интересуются состоянием здоровья, стали мне как родные", — рассказала она.