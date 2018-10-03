У пользователей по всему миру не работает Instagram

При попытке зайти в социальную сеть на экране появляется надпись об ошибке "5xx Server Error"

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе социальной сети Instagram.

При попытке зайти в социальную сеть на экране появляется надпись об ошибке "5xx Server Error". У некоторых пользователей в приложении просто не обновляется лента новостей.

"Захожу в твиттер, чтобы убедиться, что не только у меня что-то не работает, например Instagram", - шутят в социальной сети Twitter.

Instagram — приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. На этой неделе Instagram отпразднует свое восьмилетие - первая версия приложения вышла 6 октября 2010 года.