Уходят титаны: скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне.
Об этом сообщает El Pais со ссылкой на медработников.
"Она скончалась сегодня ночью в больнице Сан-Пау", - говорится в сообщении.
Похороны пройдут в понедельник.
В сентябре Кабалье проходила лечение в одной из клиник Барселоны.
Кабалье известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.
Любителям рок-музыки известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona. Заглавная песня, посвящённая родному городу Кабалье — Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице Каталонии.