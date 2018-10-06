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Уходят титаны: скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье

© Sputnik / Владимир Вяткин
В мире
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В Барселоне на 86-м году жизни умерла оперная певица Монтсеррат Кабалье. Знатоки считали уникальной ее технику пения бельканто.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на медработников.

"Она скончалась сегодня ночью в больнице Сан-Пау", - говорится в сообщении.

Похороны пройдут в понедельник.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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В сентябре Кабалье проходила лечение в одной из клиник Барселоны.

Кабалье известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.

Любителям рок-музыки известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona. Заглавная песня, посвящённая родному городу Кабалье — Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице Каталонии.




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