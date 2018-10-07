09:32 07 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Московский Кремль

Британия угрожает оставить Кремль без электричества

© Sputnik / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
В мире
Получить короткую ссылку
2 0 0

Великобритания не обладает достаточным арсеналом оружия для военного противостояния с Россией, поэтому массивная кибератака - единственная альтернатива использованию ядерного оружия в ответ на "агрессию" РФ.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Министерство обороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае "агрессии" Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sunday Times.

Британские полицейские ведут расследование на месте отравления Сергея и Юлии Скрипалей, Солсбери, 13 марта 2018 года
© AP Photo / Matt Dunham
Британия снова призывает покарать Россию. Почему мы не отвечаем

Сотрудники в силах безопасности выразили обеспокоенность, что Великобритания не обладает достаточным арсеналом оружия для военного противостояния с Россией, исключая использование ракет с ядерными боеголовками. В связи с этим правительство пришло к выводу, что массивная кибератака является единственной альтернативой использованию ядерного оружия в ответ на "агрессию" РФ.

Теперь, как сообщает газета, правительство хочет развивать свой наступательный киберпотенциал, чтобы в случае "российской агрессии" "отключить свет в Кремле".

Он просто шпион и предатель: Путин высказался о Скрипале >>>

Предполагается, как утверждает газета, что это даст Великобритании больше возможностей, если Россия решит захватить небольшие острова Эстонии или вторгнется в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе.

Петров и Боширов: действия британских властей сломали нам жизнь >>>

Также ожидается, что Британия сможет ответить кибератакой, если нерегулярные российские формирования совершат нападение на британские войска или создадут угрозу для новых британских авианосцев.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Великобритании Дэвид Лидингтон заявил, что страны Запада должны проявлять бдительность в отношении России, усиливать кибербезопасность, но при этом с Москвой надо вести диалог.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В столице стартовала выставка DigiTech (5 октября 2018). Ереван
    Внимание на дорогу

    Армянские разработчики совершенствуют "умные" системы для автомобилей. Новую модель представили на выставке в Ереване.

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Прекрасная химера: южнокорейская художница создает оптические иллюзии на собственном теле
Девушка-космос: художница превращает свое тело в сюрреалистические картины
Бои без правил: Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова
Система автофиксации нарушений ПДД - за что будут штрафовать
Берегитесь, вас снимают: какие нарушения регистрируют камеры в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054