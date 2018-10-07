Британия угрожает оставить Кремль без электричества

Великобритания не обладает достаточным арсеналом оружия для военного противостояния с Россией, поэтому массивная кибератака - единственная альтернатива использованию ядерного оружия в ответ на "агрессию" РФ.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Министерство обороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае "агрессии" Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sunday Times.

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Сотрудники в силах безопасности выразили обеспокоенность, что Великобритания не обладает достаточным арсеналом оружия для военного противостояния с Россией, исключая использование ракет с ядерными боеголовками. В связи с этим правительство пришло к выводу, что массивная кибератака является единственной альтернативой использованию ядерного оружия в ответ на "агрессию" РФ.

Теперь, как сообщает газета, правительство хочет развивать свой наступательный киберпотенциал, чтобы в случае "российской агрессии" "отключить свет в Кремле".

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Предполагается, как утверждает газета, что это даст Великобритании больше возможностей, если Россия решит захватить небольшие острова Эстонии или вторгнется в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе.

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Также ожидается, что Британия сможет ответить кибератакой, если нерегулярные российские формирования совершат нападение на британские войска или создадут угрозу для новых британских авианосцев.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Великобритании Дэвид Лидингтон заявил, что страны Запада должны проявлять бдительность в отношении России, усиливать кибербезопасность, но при этом с Москвой надо вести диалог.