Владимир Путин отмечает свой день рождения - кто приедет в гости к президенту

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 7 октября, отмечает свой день рождения. Российскому лидеру исполняется 66 лет.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин проведет день своего рождения в кругу родных, близких и друзей, передает РИА Новости.

Одним из гостей станет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он написал в Facebook, что уже вылетел в Россию к своему другу Путину. Год назад итальянский политик также побывал на дне рождения российского лидера в Сочи и подарил ему огромный пододеяльник.

Также Путин отмечал один из своих дней рождения с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России рассказывал, что вместе с Си Цзиньпином пил водку с колбасой.

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Отметим, что Путин никогда не отмечает свой день рождения на государственном уровне.