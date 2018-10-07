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Угощение арбузом

Рекордный урожай, или Как американец вырастил самый большой арбуз в мире

© Sputnik / Кирилл Брага
В мире
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Любитель бахчевых из Вирджинии установил новый рекорд, вырастив арбуз весом 115,2 килограмма.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Американец Хэнк Хьюстон получил приз на сельскохозяйственной ярмарке и установил рекорд штата.

Житель штата Вирджиния вырастил арбуз весом 115,2 килограмма, сообщает FoxNews.

Он вырастил гигантский арбуз из семян предыдущего рекордсмена — арбуза весом 111 килограммов, который принадлежал его другу.

"Он мой приятель, поэтому я не стал слишком уж превосходить его с рекордом", — пошутил фермер.

Хьюстон намерен сохранить семена из арбуза на следующий год, а саму гигантскую ягоду он отправит в компост, так как она перезрела.




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