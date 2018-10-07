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Эксперты предсказали затопление крупных городов

© Foto: Sea Level Rise/Climate Central
В мире
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Уровень моря может вырасти более чем на 40 сантиметров, если температура увеличится на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Лондон, Шанхай, Хьюстон и некоторые другие мегаполисы могут быть затоплены из-за глобального потепления.
Об этом сообщает портал "360" со ссылкой на доклад организации "Христианская помощь"».

Как отметили эксперты, уровень моря может вырасти более чем на 40 сантиметров, если температура увеличится на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

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© Foto: Sea Level Rise/Climate Central
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Климатические изменения лишь усугубят уже существующие проблемы, например оседание почвы, обвалы, последствия забора воды и плохое планирование противодействия ЧС.

Специалисты добавили, что властям Лондона все чаще приходится прибегать к основной защите от наводнений — Барьеру Темзы. Эта плотина была построена в 1984 году, тогда предполагалось, что ее не будут использовать чаще трех раз в год. Однако в настоящее время барьер поднимают до семи раз за год.

Помимо Лондона, затопление грозит американскому Хьюстону, который уже "просел" на три метра и в котором год от года почва продолжает оседать. Также в группе риска Манила, Джакарта, Лагос, Дакке и Шанхай.




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