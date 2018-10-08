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Разбитое стекло, фото из архива

В смертоносном ДТП со свадебным лимузином в Нью-Йорке погибли 20 человек

CC0 / Unsplash / Destruction
В мире
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Инцидент произошел на опасном перекрестке, когда водитель лимузина не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в припаркованный на стоянке автомобиль.

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. В результате ДТП на севере Нью-Йорка, в котором столкнулись по меньшей мере два автомобиля, погибли 20 человек.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию штата, одной из машин, попавшей в аварию, был свадебный лимузин.

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© Youtube / Khorasan Zamin TV
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Указывается, что водитель лимузина Ford Excursion не справился с управлением на перекрестке и вылетел с дороги, врезавшись в припаркованную на стоянке Toyota Highlander.

Два пешехода, которые находились на пути следования лимузина, скончались в результате ДТП.

По данным телеканала, инцидент произошел в субботу днем в округе Скохари. Его причины выясняются.

Известно, что на данном перекрестке ранее уже происходили подобные инциденты, когда водители не могли справиться с управлением и становились участниками ДТП.

По словам председателя Совета безопасности на транспорте США Роберта Сумвальта, эта авария стала самой смертоносной в стране с февраля 2009 года.




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