В смертоносном ДТП со свадебным лимузином в Нью-Йорке погибли 20 человек

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. В результате ДТП на севере Нью-Йорка, в котором столкнулись по меньшей мере два автомобиля, погибли 20 человек.
Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию штата, одной из машин, попавшей в аварию, был свадебный лимузин.
Указывается, что водитель лимузина Ford Excursion не справился с управлением на перекрестке и вылетел с дороги, врезавшись в припаркованную на стоянке Toyota Highlander.
Два пешехода, которые находились на пути следования лимузина, скончались в результате ДТП.
По данным телеканала, инцидент произошел в субботу днем в округе Скохари. Его причины выясняются.
Известно, что на данном перекрестке ранее уже происходили подобные инциденты, когда водители не могли справиться с управлением и становились участниками ДТП.
По словам председателя Совета безопасности на транспорте США Роберта Сумвальта, эта авария стала самой смертоносной в стране с февраля 2009 года.