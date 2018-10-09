Шкафы придавили школьниц прямо во время уроков в Новосибирске

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Четыре деревянных шкафа рухнули со стены на учениц во время урока технологии в новосибирской школе в понедельник, 8 октября.
Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Предварительно установлено, что в утреннее время проводился урок технологии с девочками, обучающимися в пятом классе. Во время урока на детей произошло падение четырех деревянных навесных шкафов", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что точное число пострадавших школьниц и степень тяжести вреда здоровью устанавливаются. Несколько девочек направлены в больницу на обследование.
"На место происшествия незамедлительно прибыла следственная группа, которую возглавил руководитель территориального следственного отдела. В настоящее время выполняются неотложные первоначальные следственные действия, изымается интересующая следователей документация, опрашиваются очевидцы", - сообщили в следственном управлении.
Уголовно-процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; халатность", уточнили в ведомстве.