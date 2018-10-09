Шкафы придавили школьниц прямо во время уроков в Новосибирске

Пятерых школьниц в Новосибирске госпитализировали после падения на них шкафов.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Четыре деревянных шкафа рухнули со стены на учениц во время урока технологии в новосибирской школе в понедельник, 8 октября.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что в утреннее время проводился урок технологии с девочками, обучающимися в пятом классе. Во время урока на детей произошло падение четырех деревянных навесных шкафов", - говорится в сообщении.

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В управлении отметили, что точное число пострадавших школьниц и степень тяжести вреда здоровью устанавливаются. Несколько девочек направлены в больницу на обследование.

"На место происшествия незамедлительно прибыла следственная группа, которую возглавил руководитель территориального следственного отдела. В настоящее время выполняются неотложные первоначальные следственные действия, изымается интересующая следователей документация, опрашиваются очевидцы", - сообщили в следственном управлении.

Уголовно-процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; халатность", уточнили в ведомстве.