В США хотят запустить производство российского оружия

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Силы специального назначения Армии США хотят запустить на территории Соединенных Штатов производство российского оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое издание The National Interest.
Отмечается, что Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям, которые способны "раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова, модернизированного и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии".
При этом для получения гранта американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы — со стороны ГУ СпН в этом не будет никакой помощи.
Также основным из условий финансирования компаний-кандидатов в случае их успеха будет изготовление копий российского оружия строго на территории США с использованием деталей и материалов, сделанных также внутри страны. Кроме того, к производству будут допускаться лишь американские граждане.
Издание не исключает, что два российских пулемета — это только начало, и в дальнейшем Командованию специальных операций могут потребоваться копии других иностранных вооружений.