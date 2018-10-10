В США хотят запустить производство российского оружия

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Силы специального назначения Армии США хотят запустить на территории Соединенных Штатов производство российского оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое издание The National Interest.

© Sputnik / Евгений Биятов Американские СМИ объяснили, почему Россию невозможно завоевать

Отмечается, что Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям, которые способны "раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова, модернизированного и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии".

При этом для получения гранта американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы — со стороны ГУ СпН в этом не будет никакой помощи.

Также основным из условий финансирования компаний-кандидатов в случае их успеха будет изготовление копий российского оружия строго на территории США с использованием деталей и материалов, сделанных также внутри страны. Кроме того, к производству будут допускаться лишь американские граждане.

Издание не исключает, что два российских пулемета — это только начало, и в дальнейшем Командованию специальных операций могут потребоваться копии других иностранных вооружений.