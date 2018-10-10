Смартфон 1943 года: Сеть взбудоражил "путешественник во времени"

Кадр опубликовал в своем блоге в Twitter видеоредактор Стюарт Хамфрис, который занимается колоризацией черно-белых снимков.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Пользователи Сети активно обсуждают фотографию 1943 года, на которой якобы запечатлен "путешественник во времени".

Кадр опубликовал в своем блоге в Twitter видеоредактор Стюарт Хамфрис, который занимается колоризацией черно-белых снимков.

British war workers escape to the seaside - this Cornish beach was photographed in September 1943. (It would be lovely if one of you were able to identify which beach!) ❤️ pic.twitter.com/BpLyuwSb8z — BabelColour 🎞 (@StuartHumphryes) 30 сентября 2018 г.

На нем изображены люди, отдыхающие на пляже, а в самом центре стоит человек, держащий в руках неизвестный предмет. Как считают подписчики Хамфриса, то, в каком положении он держит руки, а также пристальный взгляд мужчины на предмет, похоже на позу современных людей, проверяющих свой смартфон.

"Мне кажется, или тот парень держит в руках смартфон?" — пишет в комментариях South London History. Его предположение снискало поддержку некоторых других подписчиков, которые прозвали мужчину "путешественником во времени".

Er... is it just me or is this guy checking his phone... in the 1950s. 🤔 pic.twitter.com/aUKuFGBQMf — South London History (@SouthHistory) 1 октября 2018 г.

Однако сам Стюарт Хамфрис усомнился в этом утверждении и предположил, что мужчина мог скручивать сигарету.

Кто-то выразил совсем другую точку зрения, предположив, что мужчина ест мороженое, другие посчитали, что он заводит наручные часы.