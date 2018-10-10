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Смартфон 1943 года: Сеть взбудоражил "путешественник во времени"

AFP PHOTO / ROBYN BECK
В мире
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Кадр опубликовал в своем блоге в Twitter видеоредактор Стюарт Хамфрис, который занимается колоризацией черно-белых снимков.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Пользователи Сети активно обсуждают фотографию 1943 года, на которой якобы запечатлен "путешественник во времени".

Кадр опубликовал в своем блоге в Twitter видеоредактор Стюарт Хамфрис, который занимается колоризацией черно-белых снимков.

На нем изображены люди, отдыхающие на пляже, а в самом центре стоит человек, держащий в руках неизвестный предмет. Как считают подписчики Хамфриса, то, в каком положении он держит руки, а также пристальный взгляд мужчины на предмет, похоже на позу современных людей, проверяющих свой смартфон.

"Мне кажется, или тот парень держит в руках смартфон?" — пишет в комментариях South London History. Его предположение снискало поддержку некоторых других подписчиков, которые прозвали мужчину "путешественником во времени".

Однако сам Стюарт Хамфрис усомнился в этом утверждении и предположил, что мужчина мог скручивать сигарету.

Кто-то выразил совсем другую точку зрения, предположив, что мужчина ест мороженое, другие посчитали, что он заводит наручные часы.

Теги:
Фотография, Интернет, смартфон



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