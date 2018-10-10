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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Захарова: Москва требует немедленно освободить Вышинского

© Sputnik / Стрингер
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Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (23)
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Вышинский несколько месяцев находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Москва требует от Киева срочно освободить руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Требуем немедленно освободить Кирилла Вышинского", - сказала она на брифинге в Коктебеле.

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По словам Захаровой, Вышинский, который делал свою работу в полном соответствии с законами Украины, "стал жертвой беспрецедентной для современной Европы кампании репрессий в отношении средств массовой информации". Она отметила, что на Украине закрывают телеканалы, арестовывают журналистов, высылают сотрудников зарубежных СМИ под предлогом борьбы с "информационной агрессией".

Вышинский несколько месяцев находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского - "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении "РИА Новости Украина" в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинкскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (23)
Теги:
МИД РФ, Мария Захарова, журналисты, Свобода СМИ, Кирилл Вышинский, Киев, Москва



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