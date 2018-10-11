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Рамзан Кадыров

Кадыров приказал бросившему в пассажиров метро банку прибыть в Грозный

Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Глава Чечни заявил, что хулиган "горько пожалеет", если не даст о себе знать в течение нескольких часов.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале жестко отреагировал на опубликованный в социальных сетях ролик, на котором неизвестный мужчина в метро со словами "Ахмат — сила" кидает банку из-под энергетика в сидящего напротив человека.

Кадыров потребовал от автора видео немедленно приехать в Грозный и явиться к нему с родственниками.

"Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела", — написал Кадыров.

Глава республики также принес извинения молодым людям, снятым на видео, и попросил у своих подписчиков "координаты" дебошира, добавив, что он "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи".

Кадыров при этом лично обратился к автору ролика.

"Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне!" — заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, у автора ролика есть "всего несколько часов, чтобы отозваться", в противном случае ему придется "горько жалеть".

Ранее Кадыров заявлял, что студенты из республики, которые обучаются в московских университетах, будут возвращаться на родину в случае плохого поведения.

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Теги:
Хулиганство, Грозный, Метро, Рамзан Кадыров, Чеченская республика, Россия



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