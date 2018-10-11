За год - 26 стран: в Кыргызстане министра уволили из-за частых командировок

ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Министр туда и соцразвития Кыргызстана Таалайкуль Исакунова в четверг ушла в отставку после скандала с заграничными поездками, сообщила пресс-служба президента.

По версии Генпрокуратуры Кыргызстана, руководство Министерства труда и соцразвития совершало многочисленные заграничные командировки с нарушением требований законодательства. Всего с начала этого года руководство министерства приняло участие в 26 заграничных командировках, побывав в Великобритании, Китае, Швейцарии, Саудовской Аравии, Германии, Италии, Венгрии, Южной Корее и других странах. Часто уведомления и отчеты об итогах командировок не направлялись в правительство.

"Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Исакунова Таалайкуль Базаркуловна освобождена от занимаемой должности министра труда и социального развития согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фото / сайт Германского общества по международному сотрудничеству Замминистра труда Кыргызстана уволили после пьяного дебоша в самолете

В конце сентября замминистра труда и соцразвития Зууракан Каденова лишилась поста после неадекватного поведения на борту самолета, следовавшего по маршруту Сеул — Алматы, из-за нее рейс задержали на несколько часов. Во время инцидента на борту чиновница демонстрировала пытавшемуся ее высадить экипажу дипломатический паспорт.

Предыдущий министр труда и социального развития Кыргызстана Кудайберген Базарбаев был уволен год назад, в октябре 2017-го, после оглашения итогов расследования специальной депутатской комиссии. Депутаты сочли, что из-за проведения министерством непрозрачных конкурсов государственные социальные субсидии предоставлялись неправительственным организациям-однодневкам, специально создаваемым под эти проекты. При этом значительные средства тратились на закупку техники и оборудования НКО, проведение исследований и семинаров, а не на помощь социально-уязвимым слоям населения.