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Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова. Архивное фото

За год - 26 стран: в Кыргызстане министра уволили из-за частых командировок

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
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О большинстве рабочих поездок чиновника правительство страны не знало.

ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Министр туда и соцразвития Кыргызстана Таалайкуль Исакунова в четверг ушла в отставку после скандала с заграничными поездками, сообщила пресс-служба президента.

По версии Генпрокуратуры Кыргызстана, руководство Министерства труда и соцразвития совершало многочисленные заграничные командировки с нарушением требований законодательства. Всего с начала этого года руководство министерства приняло участие в 26 заграничных командировках, побывав в Великобритании, Китае, Швейцарии, Саудовской Аравии, Германии, Италии, Венгрии, Южной Корее и других странах. Часто уведомления и отчеты об итогах командировок не направлялись в правительство.

"Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Исакунова Таалайкуль Базаркуловна освобождена от занимаемой должности министра труда и социального развития согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении пресс-службы.

Замминистра труда и социального развития КР Зууракан Каденова
Фото / сайт Германского общества по международному сотрудничеству
Замминистра труда Кыргызстана уволили после пьяного дебоша в самолете

В конце сентября замминистра труда и соцразвития Зууракан Каденова лишилась поста после неадекватного поведения на борту самолета, следовавшего по маршруту Сеул — Алматы, из-за нее рейс задержали на несколько часов. Во время инцидента на борту чиновница демонстрировала пытавшемуся ее высадить экипажу дипломатический паспорт.

Предыдущий министр труда и социального развития Кыргызстана Кудайберген Базарбаев был уволен год назад, в октябре 2017-го, после оглашения итогов расследования специальной депутатской комиссии. Депутаты сочли, что из-за проведения министерством непрозрачных конкурсов государственные социальные субсидии предоставлялись неправительственным организациям-однодневкам, специально создаваемым под эти проекты. При этом значительные средства тратились на закупку техники и оборудования НКО, проведение исследований и семинаров, а не на помощь социально-уязвимым слоям населения.

Теги:
чиновники, Коррупция, Бишкек, Кыргызстан



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