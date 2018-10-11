"Лидерами России" смогут стать соотечественники из-за рубежа

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Во всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России" в этом году смогут принять участие граждане РФ, проживающие за рубежом, при условии, что они сдадут экзамен на свободное владение русским языком, сообщает РИА Новости.

Второй этап конкурса управленцев "Лидеры России" 2018-2019 года стартовал в Москве. Кроме того, начался прием заявок для участия во втором сезоне Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Финал первого сезона проходил в Сочи с 6 по 11 февраля. Из 199 тысяч поступивших заявок на участие до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек, из которых было отобрано 300 финалистов. Все они получили образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Победителями конкурса стали 103 финалиста.

В этом году общее количество наставников увеличено с 60 до 90 человек.

"Лидеры России" — это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Конкурс также был запущен в октябре прошлого года.