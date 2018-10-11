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Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10

Экипаж ракеты "Союз" аварийно приземлился в Казахстане

© Sputnik / Алексей Филиппов
В мире
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На борту "Союза МС-10" находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58  — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Запуск ТПК Союз МС-09 с участниками длительной экспедиции МКС-56/57
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По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлился в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6 g. Для сравнения: при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7 g.

Овчинин вышел на связь с поисковой командой. В НАСА заявили, что экипаж "находится в хорошем состоянии".

По предварительным данным, авария произошла после отделения первой ступени.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Владимиру Путину сообщают всю информацию по ЧП.

Это первая авария пилотируемого "Союза" с 1975 года.

Теги:
Казахстан, Аэрокосмонавтика, Роскосмос, Космос



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