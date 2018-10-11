"Меня отругали родители": чеченец извинился после заявления Кадырова

Ранее в Сети появился ролик, где неизвестный мужчина в метро со словами "Ахмат — сила" кидает банку из-под энергетика в сидящего напротив человека.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Чеченец, бросивший в пассажира вагона метро банку из-под энергетика, извинился за свой проступок.

Молодой человек признал свои действия недостойным поведением.

"Меня очень сильно поругало руководство республики и мои родители", — отметил хулиган в видеообращении.

Ранее в Сети появился ролик, где неизвестный мужчина в метро со словами "Ахмат — сила" кидает банку из-под энергетика в сидящего напротив человека.

Кадыров приказал бросившему в пассажиров метро банку прибыть в Грозный =>>

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров приказал дебоширу немедленно приехать в Грозный и явиться к нему с родственниками, отметив, что у хулигана "нет чести, совести и человеческого достоинства".