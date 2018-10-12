Акция солидарности с Кириллом Вышинским прошла у здания МИА "Россия сегодня"

В акции, приуроченной к 150-м суткам с момента задержания журналиста в Киеве, приняли участие около ста коллег Вышинского.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Акция солидарности с руководителем портала "РИА Новости – Украина" Кириллом Вышинским, который вот уже пять месяцев находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене, состоялась в пятницу у здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. В этот день исполнилось 150 суток с момента задержания журналиста в Киеве.

В акции приняли участие около ста коллег Вышинского. Они подняли над головами 5-метровое панно с монохромным портретом Кирилла с хэштэгами #TruthNotTreason и #ЦеЕвропа, нанесенными на черные полосы, символизирующие несвободу. Тем самым обыгрывалась крайне своеобразная трактовка европейских ценностей на Украине, где журналистику приравнивают к государственной измене за высказывание точки зрения, не совпадающей с мнением властей.

© Sputnik / Стрингер Захарова: Москва требует немедленно освободить Вышинского

Но вот с панно исчезли черные полосы, портрет Кирилла превратился из черно-белого в цветной, и под аплодисменты собравшихся в небо устремились белые воздушные шары. Тем самым манифестанты выразили уверенность в том, что справедливость все же восторжествует, абсурдность выдвинутых против Вышинского обвинений будет доказана и он вскоре выйдет на свободу.

"Кирилл ­– узник совести, который сидит в тюрьме за свою профессиональную деятельность. Надеюсь, что давление на киевские власти будет нарастать и в результате создастся ситуация, когда держать дальше в тюрьме нашего друга и коллегу будет просто невозможно, – заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. – Здесь мы можем рассчитывать только на помощь всего международного профессионального журналистского сообщества. Есть такая английская пословица: "Маленькие дырочки топят большой корабль". Одна акция, конечно, не решит дела, но таких акций будут сотни".

"Нет ни одной причины держать Кирилла в камере даже один день. Это 150 дней позора. Конечно, не для Порошенко, Европы или Америки – для будущего Украины", — отметила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Дело Вышинского

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня",­ портала "РИА Новости – Украина" Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

17 мая Херсонский городской суд отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

© Sputnik / Евгений Биятов Акция в поддержку Кирилла Вышинского

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. 5 сентября Херсонский суд рассматривал вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, но заседание пришлось прервать, так как обвиняемому стало плохо. Его увезли в тюремный госпиталь, после чего вернули в суд. В итоге арест продлили до 4 ноября.

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