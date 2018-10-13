В Пентагоне узнали об утечке секретных данных

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Пентагон изучает обстоятельства попадания к хакерам личных данных своих сотрудников.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оборонного ведомства США подполковника Джозефа Буччино, в настоящий момент выясняются причины и оценивается урон от произошедшего.
"Четвертого октября министерство обороны выявило утечку персональных данных своих сотрудников", - отметил Буччино. И добавил, что о произошедшем, согласно нормативам, был уведомлен конгресс.
Он также отметил, что утечка данных произошла через компанию-подрядчика, которая предоставляла Пентагону услуги в части поездок персонала. И речь идет о небольшом объеме таких работ.
Министерство продолжает оценивать размеры причинения вреда сотрудникам. Министерство начало процесс уведомления пострадавших лиц, добавил он.
В настоящее время дополнительная информация об этом инциденте собирается. Министерство оценивает дальнейшие меры по противодействию.