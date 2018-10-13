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Ученые установили главную причину смертности в мире

© Sputnik / Сергей Кузнецов
В мире
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По данным специалистов, каждый двадцатый случай смерти в мире связан с алкоголем, и в ближайшие 10 лет потребление спиртного в мире будет расти.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Употребление спиртных напитков стало главной причиной смертности во всем мире. 

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

Согласно документу, от злоупотребления спиртным погибают больше, чем от туберкулеза, СПИДа и дорожных аварий.

Продажа алкогольной продукции
© Sputnik / Евгений Биятов
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Так, в 2016 году из-за алкоголя в мире умерли больше 3 миллионов человек (5,3% от всех смертей). Более трех четвертей из них - мужчины, а 13,5% —  молодые люди в возрасте 20-29 лет

"28 процентов смерти, связанных с алкоголем, происходят из-за травм; 21 процент ― из-за нарушений пищеварения; 19 процентов ― из-за сердечно-сосудистых заболеваний", - говорится в докладе. 

Специалисты выяснили, что сегодня алкоголь употребляют 2,3 миллиарда человек.

В среднем ежедневная доза алкоголя составляет 33 грамма чистого спирта, что эквивалентно примерно 2 бокалам вина, большой бутылке пива  или двум рюмкам крепких спиртных напитков. 

По прогнозам, в ближайшие 10 лет показатели потребления алкоголя на душу населения будут расти.

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