Правнуков Елизаветы II чуть не унесло ветром на свадьбе в Виндзоре - видеофакт

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. В Великобритании в пятницу, 12 октября, прошла вторая за год "королевская свадьба".

Внучка королевы Елизаветы II, 28-летняя принцесса Евгения (Princess Eugenie) вышла замуж за баронета Джека Бруксбэнка после семи лет отношений.

Молодые планировали пожениться еще весной, однако из-за свадьбы принца Гарри и Меган Маркл торжество пришлось отложить.

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Церемония прошла в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Среди 800 приглашенных гостей, помимо членов королевской семьи во главе с Елизаветой II, было немало знаменитостей: Дэвид и Виктория Бэкхемы, Джордж Клуни с супругой Амаль, певец Робби Уильямс с супругой (их дочь была в числе подружек невесты на свадьбе), супермодели Кара Делавинь, актриса Дэми Мур.

А вот с погодой в этот день молодоженам явно не повезло – на улице было прохладно и очень ветрено. Гости были вынуждены держать головные уборы (кому-то это не удавалось и шляпки быстро мчались по дорожке, а за ними также быстро мчались кавалеры, чтобы водрузить обратно на своих дам), женщины придерживали полы платьев, чтобы не нарушить дресс-код, а также горевали по поводу испорченных причесок.

Hold onto your hats! It was a windy wedding in Windsor for Princess Eugenie and Jack Brooksbank's guests that led to more than one fashion faux pas.



For all the details on yesterday's #royalwedding: https://t.co/NuImQWlAaI pic.twitter.com/Pl6UGCbrCK — Sky News (@SkyNews) 13 октября 2018 г.

Однако менее всего повезло детям, которые выполняли роли пажей и цветочниц (в частности, детям Кейт Миддлтон и ее супруга: 5-летнему Джорджу и 3-летней Шарлотте).

Когда их привезли к часовне, маленькие ангелочки должны были подняться по лестнице, но ветер был насколько сильным, что некоторые из них закачались, затем споткнулись и упали прямо на ступеньках.

К счастью, все закончилось благополучно, и все добрались до места назначения.

Отметим, что невеста блистала в свадебном платье от лондонского ателье Peter Pilotto.

The moment Princess Eugenie's dress was revealed as she arrived at Windsor chapel.



💍 Relive the #RoyalWedding celebrations here: https://t.co/Zm7KdDRooO pic.twitter.com/f1LpG4Xo8p — Sky News (@SkyNews) 13 октября 2018 г.

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