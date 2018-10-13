17:53 13 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск

Правнуков Елизаветы II чуть не унесло ветром на свадьбе в Виндзоре - видеофакт

© Фото: Toby Melville / Reuters
В мире
Получить короткую ссылку
6810

Новое королевское торжество в Британии – внучка Елизаветы II вышла замуж

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. В Великобритании в пятницу, 12 октября, прошла вторая за год "королевская свадьба".

Внучка королевы Елизаветы II, 28-летняя принцесса Евгения (Princess Eugenie) вышла замуж за баронета Джека Бруксбэнка после семи лет отношений.

Молодые планировали пожениться еще весной, однако из-за свадьбы принца Гарри и Меган Маркл торжество пришлось отложить.

Свадьба по-королевски: пятиметровая фата, бриллиантовая тиара и попсовые гости >>>

Церемония прошла в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Среди 800 приглашенных гостей, помимо членов королевской семьи во главе с Елизаветой II, было немало знаменитостей: Дэвид и Виктория Бэкхемы, Джордж Клуни с супругой Амаль, певец Робби Уильямс с супругой (их дочь была в числе подружек невесты на свадьбе), супермодели Кара Делавинь, актриса Дэми Мур.

© Фото: Revista ¡HOLA! / twitter
Поппи Делевинь, Наоми Кэмпбелл, Кейт Миддлтон

А вот с погодой в этот день молодоженам явно не повезло – на улице было прохладно и очень ветрено. Гости были вынуждены держать головные уборы (кому-то это не удавалось и шляпки быстро мчались по дорожке, а за ними также быстро мчались кавалеры, чтобы водрузить обратно на своих дам), женщины придерживали полы платьев, чтобы не нарушить дресс-код, а также горевали по поводу испорченных причесок.

Однако менее всего повезло детям, которые выполняли роли пажей и цветочниц (в частности, детям Кейт Миддлтон и ее супруга: 5-летнему Джорджу и 3-летней Шарлотте).

Когда их привезли к часовне, маленькие ангелочки должны были подняться по лестнице, но ветер был насколько сильным, что некоторые из них закачались, затем споткнулись и упали прямо на ступеньках.

К счастью, все закончилось благополучно, и все добрались до места назначения.

Отметим, что невеста блистала в свадебном платье от лондонского ателье Peter Pilotto.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фармацевтический завод
    Наказанная доверчивость

    В Молдове оказалось очень просто практически обанкротить иностранную фирму - главное уметь составлять договоры задним числом.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Служащая орнитологической службы аэропорта Домодедово с ястребом.
Крылатая стража: как работает орнитологическая служба аэропорта Домодедово
Шарик отдыхает, этому псу позавидует бобр-профессионал
Пес-водолаз: золотистый ретривер погружается как опытный спортсмен
Alliance Francaise: узбекско-французское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054