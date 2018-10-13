Взрыв на свадьбе в Афганистане унес жизни шести человек, 20 ранены

Взрывчатые вещества были помещены под сцену, где сидели музыканты. Причиной инцидента стала личная вражда.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Шесть человек погибли, 20 ранены при взрыве на свадьбе в провинции Логар на востоке Афганистана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Сообщается, что взрыв произошел в районе Мохаммед Агха примерно в 21.00 по местному времени (22.30 мск), взрывчатые вещества были помещены под сцену, где сидели музыканты.

© Fotolia / Jan H. Andersen Жених и его родственники погибли в автоаварии во Вьетнаме

По словам главы администрации района Нура Мохаммеда Обаиди, причиной инцидента стала личная вражда.

По информации агентства, большинство раненых доставлены в больницы Кабула. Представитель полиции Шахпур Ахмадзай заявил, что полиция расследует произошедшее.

Ранее на этой неделе в смертоносном ДТП со свадебным лимузином в Нью-Йорке погибли 20 человек. Тогда водитель лимузина Ford Excursion не справился с управлением на перекрестке и вылетел с дороги, врезавшись в припаркованную на стоянке Toyota Highlander.