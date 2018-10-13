Взрыв на свадьбе в Афганистане унес жизни шести человек, 20 ранены

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Шесть человек погибли, 20 ранены при взрыве на свадьбе в провинции Логар на востоке Афганистана.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.
Сообщается, что взрыв произошел в районе Мохаммед Агха примерно в 21.00 по местному времени (22.30 мск), взрывчатые вещества были помещены под сцену, где сидели музыканты.
По словам главы администрации района Нура Мохаммеда Обаиди, причиной инцидента стала личная вражда.
По информации агентства, большинство раненых доставлены в больницы Кабула. Представитель полиции Шахпур Ахмадзай заявил, что полиция расследует произошедшее.
Ранее на этой неделе в смертоносном ДТП со свадебным лимузином в Нью-Йорке погибли 20 человек. Тогда водитель лимузина Ford Excursion не справился с управлением на перекрестке и вылетел с дороги, врезавшись в припаркованную на стоянке Toyota Highlander.