В британском парламенте робот выступит с речью об искусственном интеллекте

Это будет первое умное устройство, которое скажет свое слово в правительстве страны.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Искусственный интеллект в лице робота-помощника Pepper станет "голосом" британского комитета по образованию на очередном заседании парламенте Великобритании.

Как передает Parliament.uk, робот будет говорить парламентариям о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда, о роли автоматизации и роботостроения в ближайшем будущем. Правда, только заранее заготовленными фразами, которые ему напишут специалисты Мидлсекского университета.

Pepper — это разработка французского подразделения Aldebaran Robotics японской компании Softbank. Он является частью международного проекта исследования по разработке культурно-образованных инновационных систем, предназначенных для ухода за людьми преклонного возраста. Разработчики ранее отмечали, что этот робот будет способен выражать эмоции и общаться со своим владельцем, но при этом его розничная цена не превысит 2000 долларов.