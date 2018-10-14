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В британском парламенте робот выступит с речью об искусственном интеллекте

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
В мире
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Это будет первое умное устройство, которое скажет свое слово в правительстве страны.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Искусственный интеллект в лице робота-помощника Pepper станет "голосом" британского комитета по образованию на очередном заседании парламенте Великобритании.

Врач с анализами
CC0 / pixabay.com
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Как передает Parliament.uk, робот будет говорить парламентариям о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда, о роли автоматизации и роботостроения в ближайшем будущем. Правда, только заранее заготовленными фразами, которые ему напишут специалисты Мидлсекского университета.

Pepper — это разработка французского подразделения Aldebaran Robotics японской компании Softbank. Он является частью международного проекта исследования по разработке культурно-образованных инновационных систем, предназначенных для ухода за людьми преклонного возраста. Разработчики ранее отмечали, что этот робот будет способен выражать эмоции и общаться со своим владельцем, но при этом его розничная цена не превысит 2000 долларов.

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Теги:
Великобритания, искусственный интеллект, робототехника, робот



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