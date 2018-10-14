Жуткая находка: на древнем кладбище в Италии обнаружили ребенка-"вампира"

Ребенок был захоронен с камнем во рту по особому ритуалу "погребения вампиров".

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Группа археологов из Италии и США обнаружила на древнем кладбище в итальянском регионе Умбрия останки ребенка, предположительно, скончавшегося от малярии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Университета штата Аризона.

© Sputnik / Ксения Никольская Установлены личности захороненных в гигантском черном саркофаге в Египте

Ребенок был захоронен с камнем во рту по особому ритуалу "погребения вампиров".

Раскопки на детском кладбище V века нашей эры в итальянской коммуне Луньяно-ин-Теверина проводила группа археологов из Италии, Университета штата Аризона и Стэндфордского университета. По мнению ученых, местные жители верили, что если захоронить скончавшегося от малярии с камнем во рту, то он "не сможет восстать из мертвых и распространить болезнь среди живых".

"Я никогда не встречался с чем-то подобным. Это невероятно жутко и странно. Здесь такое называют "вампиром Луньяно", — заявил археолог и профессор Университета штата Аризона Дэвид Сорен.

Кладбище в Луньяно-ин-Теверина археологи считают уникальным. Ранее они уже находили там необычные захоронения детей и младенцев, погребенных с останками животных, с наполненным пеплом бронзовым котлом или с камнями, привязанными к рукам и ногам усопших.