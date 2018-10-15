Фестиваль большого плова в России: чем удивят гостей узбекские повара

В рамках мероприятия будут проведены кулинарные мастер-классы, а также поставлен рекорд по приготовлению узбекского плова на полторы тысячи персон. Участие в нем примут и сотрудники посольства Узбекистана в Москве.

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. С 26 по 29 октября в Ростове-на-Дону пройдет кулинарный праздник - Фестиваль большого плова.

Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили организаторы мероприятия.

Жителей и гостей города ждет немало приятных сюрпризов. Фестиваль, который проходит в рамках Южного ресторанного форума "Меню Ростов - 2018", - это не только праздник и веселье, но и сочетание традиций и культур разных народов, которые будут широко продемонстрированы в ходе запланированного мероприятия.

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Свое мастерство в приготовлении этого национального блюда покажут именитые повара из Узбекистана, в том числе глава узбекского культурного центра "Азия" Киемхон Бобоев и член Ассоциации шеф-поваров Узбекистана Хамид Умаров.

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Сообщается, что мероприятие станет уникальным в своем роде, так как ранее столь широкомасштабных гастрономических фестивалей в России не проводилось.

В рамках мероприятия будут проведены кулинарные мастер-классы, а также поставлен рекорд по приготовлению узбекского плова на полторы тысячи персон. Участие в нем примут и сотрудники Посольства Узбекистана в Москве.

Готовить блюдо будут под музыку узбекского фольклора. Всех желающих накормят пловом, организаторы мероприятия обещают подать блюдо вместе с салатом и горячей узбекской лепешкой.

Гости смогут принять участие в разного рода конкурсах и розыгрышах от узбекских шеф-поваров, которые обещают сделать для них праздник незабываемым. Кроме того, для тех, кто еще не знает, как готовят главное блюдо национальной узбекской кухни, профессионалы своего дела проведут мастер-класс и научат всем тонкостям и секретам приготовления плова.

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Отметим, что Узбекистан занял первое место в номинации "Гастрономический туризм" по версии журнала National Geographic Traveler в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018, обогнав Италию, Францию, Азербайджан.