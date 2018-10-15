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Младенец

Принц Гарри и Меган Маркл весной станут родителями

© Flickr/ Bridget Coila
В мире
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Ребенок займет седьмое место в линии престолонаследия.

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Британский принц Гарри и его супруга Меган весной 2019 года ждут ребенка, объявил в понедельник Кенсингтонский дворец.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
© REUTERS / Benoit Tessier
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"Их Королевские Высочества ценят поддержку, которую они получили от людей со всего мира после своей свадьбы в мае, и очень рады, что могут поделиться этими счастливыми новостями", - указывается в сообщении.

Объявление о беременности герцогини Сассекской, в прошлом американской актрисы Меган Маркл, сделано в преддверии большого турне супружеской четы по Австралии и Новой Зеландии.

Скорее всего, пол ребенка, который займет седьмое место в линии престолонаследия, в соответствии с королевской традицией объявлять заранее не будут.

Теги:
Меган Маркл, Принц Гарри, Дети, Великобритания



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