Принц Гарри и Меган Маркл весной станут родителями

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Британский принц Гарри и его супруга Меган весной 2019 года ждут ребенка, объявил в понедельник Кенсингтонский дворец.

© REUTERS / Benoit Tessier Свадьба по-королевски: пятиметровая фата, бриллиантовая тиара и попсовые гости 17

"Их Королевские Высочества ценят поддержку, которую они получили от людей со всего мира после своей свадьбы в мае, и очень рады, что могут поделиться этими счастливыми новостями", - указывается в сообщении.

Объявление о беременности герцогини Сассекской, в прошлом американской актрисы Меган Маркл, сделано в преддверии большого турне супружеской четы по Австралии и Новой Зеландии.

Скорее всего, пол ребенка, который займет седьмое место в линии престолонаследия, в соответствии с королевской традицией объявлять заранее не будут.