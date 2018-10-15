Центр Кельна перекрыли: полиция сообщает о захвате заложников

Количество заложников пока неизвестно. На месте происшествия есть признаки задымления.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Полиция города Кельна сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города. Об этом пишет РИА Новости.

Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.

Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац, обстоятельства выясняются.

Число заложников пока неизвестно.

​Позже один из полицейских рассказал, что людей удерживают в аптеке и на месте происшествия есть признаки задымления.

Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось со ссоры между мужчиной и женщиной.

В полиции информацию о стрельбе не подтвердили.

Движение поездов задержано, несколько путей и площадь перед вокзалом перекрыты.