Центр Кельна перекрыли: полиция сообщает о захвате заложников

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Полиция города Кельна сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города. Об этом пишет РИА Новости.
Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos.— Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.
Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац, обстоятельства выясняются.
Число заложников пока неизвестно.
Позже один из полицейских рассказал, что людей удерживают в аптеке и на месте происшествия есть признаки задымления.
Fire brigade and police at the #BreslauerPlatz #Köln now also #SEK pic.twitter.com/8RsZqWJL85— Michael (@MichaelTrtzsch1) 15 октября 2018 г.
Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось со ссоры между мужчиной и женщиной.
#Köln #Polizei— rita khoury (@ritakhoury10) 15 октября 2018 г.
POLICE have closed off a large area around #Cologne Central #Station amid reports of a #hostage taking. pic.twitter.com/lcYGedHDZp
В полиции информацию о стрельбе не подтвердили.
Движение поездов задержано, несколько путей и площадь перед вокзалом перекрыты.