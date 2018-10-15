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Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10

На Байконуре готовятся к старту следующего "Союза" к МКС

© Sputnik / Алексей Филиппов
В мире
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Сейчас специалисты проверяют исходное состояние систем корабля и выполняют их пробные включения.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Подготовка к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-10" началась на Байконуре, несмотря на аварию при старте предыдущего экипажа на ракете "Союз-ФГ" 11 октября, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Член основного экипажа МКС-57/58 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (Россия) и член основного экипажа МКС-57/58 астронавт NASA Ник Хейг (США) в аэропорту Байконура. Слева - генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Утром в пятницу экипаж аварийного "Союза" ждут в Звездном городке

"Сегодня на космодроме Байконур сотрудники РКК "Энергия" им. С.П. Королёва и филиала корпорации – Завода экспериментального машиностроения – приступили к выполнению комплекса технологических операций по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас специалисты проверяют исходное состояние систем корабля и выполняют их пробные включения.

Как рассказал источник, график подготовки был сверстан на основании планов запусков к МКС, составленных еще до аварии "Союза-ФГ". Он напомнил, что предстартовая подготовка пилотируемого корабля занимает около двух месяцев, но если будет решено запускать "МС-11" раньше, то специалистов, отвечающих за подготовку, переведут на двух- или трехсменный режим работы.

Теги:
Космос, МКС, Байконур, Казахстан



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