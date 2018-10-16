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Количество нелегальных мигрантов в Европу с начала года снизилось на треть

© AP Photo / Olmo Calvo
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В сентябре на основных миграционных маршрутах в ЕС было обнаружено около 12,9 тысячи нелегальных переходов границы, что на 21% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. Количество нелегальных мигрантов в Европу с начала года снизилось примерно на треть.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское агентство по контролю границ Frontex.

"В первые девять месяцев 2018 года количество нелегальных пересечений границы в ЕС через четыре основных миграционных маршрута сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - примерно до 100 тысяч", - говорится в сообщении.

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Фото: Официальный сайт партии "Единая Россия"
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Frontex отмечает, что сокращение произошло в основном "из-за более низкого миграционного давления на средиземноморский маршрут".

В сентябре на основных миграционных маршрутах в ЕС было обнаружено около 12,9 тысячи нелегальных переходов границы, что на 21% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Третий месяц подряд миграционный маршрут Западного Средиземноморья составлял половину всех обнаружений незаконных пересечений границ в ЕС. Число переселенцев, прибывающих в Европу по этому маршруту, в сентябре достигло 6,5 тысячи человек, что в четыре раза больше, чем за тот же месяц прошлого года.

В течение первых трех кварталов 2018 года на западно-средиземноморском маршруте насчитывалось около 35,5 тысячи незаконных пересечений границы, что более чем в два раза превышает показатель за тот же период год назад.

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Граждане Марокко, Гвинеи и Мали составляли наибольшее число нелегальных мигрантов, пересекающих данный маршрут в этом году. Мигранты из стран к югу от Сахары представляли более трех четвертей всех обнаружений в Западном Средиземноморье.

В сентябре число нерегулярных мигрантов на восточно-средиземноморском маршруте составило примерно 5,4 тысячи человек, что на 25% меньше, чем в сентябре 2017 года.




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