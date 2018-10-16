Нефтепровод взорвался в Нигерии, погибли около 60 человек

Во время происшествия местные жители пытались собрать нефть, выливавшуюся из нефтепровода, вместо того, чтобы оповестить власти об утечке.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. Число погибших в результате взрыва нефтепровода в нигерийском штате Абия на юго-востоке страны выросло до 60 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Нигерии (NEMA).

Указывается, что инцидент может быть связан с недостаточным техническим обслуживанием нефтепровода.

По словам координатора агентства Эванса Уго, во время происшествия местные жители пытались собрать нефть, выливавшуюся из нефтепровода, вместо того, чтобы оповестить власти об утечке.

"Жертвы инцидента воспользовались утечкой нефтепровода и черпали нефть, пока их не охватил огонь", - сказал Уго.

В настоящее время на нефтепроводе усилена охрана.